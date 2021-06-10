2021 Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108690160

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çameli Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 108690160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Tapu ve Kadastro Bölümü , Çameli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 249,15614

Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Pamukkale Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 937316

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690160

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Çameli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,15614

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 937316

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,8244

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 919040

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31