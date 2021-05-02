2021 Piri Reis Üni. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204910209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204910209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 52+0 kişidir. 2020 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,9245

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 392,14517

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 216264

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910209

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,9245

Tavan Puan: 392,14517

Başarı Sıralaması: 216264

Kontenjan 2020 – 2021 : 52+0

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 295,27122

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 28+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 287,26534

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 63+0

Yerleşen 2018 : 19

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 316,17575

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 75+0

Yerleşen 2017 : 42

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.