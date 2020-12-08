Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı yapacağını duyurmasının ardından PÖH için araştırmalar hızlandı. 2021 yılında PÖH alımı yapılacağı iddiaları son günlerde yoğunluk kazandı. 2021 yılında açıktan polis özel harekat alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin net bir açıklamada bulundu. Peki 2021 PÖH alımı olacak mı? PÖH alımı ne zaman?

PÖH ALIMI OLACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM'ye PÖH alımı hakkında yaptığı açıklamada, "Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil" demişti. Bu açıklamayı Bakan Soylu kesin bir dille yapmış ve artık çok ciddi ihtiyaç olmaması durumunda açıktan özel harekat polisi alımı yapılmayacağını söyledi.

PÖH OLMA YOLLARI

PÖH olmak isteyen adaylar, EGM'nin yaptığı polis alımlarına başvuru yapacak. PMYO, POMEM ve PAEM kapsamında yapılan alımlara başvuru yapan ve EGM'de polis olarak çalışmaya başlayan adaylar, meslek içinden yapılacak özel harekat alımına müracaat edebilecek.

PMYO NEDİR?

Polis Akademisi bünyesinde, 2 yıl süre şartı ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, beslenme, üniformalı, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının devletin karşıladığı

mesleki uygulama ve eğitim-öğretim yapan eğitim kurumlarına PMYO denir.. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PMYO'dan polis alımı yapar.

PAEM NEDİR?

PMYO ön lisans eğitim düzeyini baz alırken PAEM ise linsansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Yine PMYO gibi PAEM'de de, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PAEM'dan polis alımı yapar.

NASIL POLİS OLUNUR?

Polis olmak için hem eğitime hem de fiziki özelliklere sahip olmak gerekir. Lise mezunu düzeyi vatandaşlar da dahil, lisansüstü düzeyi olan herkes şartları sağladığı takdirde polis olabilir. Vatandaşlar eğitim seviyelerine göre farklı polislik okulunda eğitim alacaktır. Polislik eğitim süresi en son mezun olunan okuldan alınan eğitime göre 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılan bir kişi 6 ay sonra polis olabiliyorken, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) eğitimlerine katılan bir kişi 2 yıl sonra polis olacaktır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerini alan bir kişi de başarılı olduktan on bir aylık bir eğitim sonrası polis ünvanını alır.

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POLİS NEDİR?

Kamu düzenini ve vatandaşın güvenliğini sağlayan kamu memurlarına verilen isimdir. Polis teşkilatının amacı; vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini ve vatandaşların korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi gibi birçok görevi vardır.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR 2020

Polis maaşları çalışılan rütbeye göre değişkenlik göstermektedir. 2020 yılının Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre; polis maaşları 5,75 oranında zamlandı.

En son yapılan enflasyon zammına göre; polis memuru (8/1) maaşı 6.388 TL olurken, başkomiser (3/1) maaşı ise 7.296 TL oldu.