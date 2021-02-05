Bu yıl, PYBS, yani İOKBS sınavının sonucunda 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırıldı. Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin detayları, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Şimdiden uyaralım ekonomik durumu iyi olanlara burs verilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Peki 2021 PYBS ne zaman? PYBS bursu ne kadar 2021?

2021 PYBS NE ZAMAN?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılmaktadır. Sınav takvimi şöyle;

PYBS BURSU NE KADAR?

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

Yıllara göre PYBS burs miktarı şöyle;

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018 yılında burs ücreti: 704.28 TL

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (ilk 6 ay) aylık burs ücreti 340,00 TL olacağını tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2021 yılında (ikinci 6 ay) aylık burs ücreti 370,00 TL olacağını tahmin ediliyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.