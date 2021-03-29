İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı oruç tutma ayı olarak bilinmektedir. Tutulan oruçların ardından ise üç gün boyunca kutlanan dini bir bayram olarak her yıl kutlanmaktadır. Bu yıl bayramın hangi güne denk geldiği ve tatil günleri araştırılmaya başlandı. Peki 2021 Ramazan Bayramı ayın kaçındadır, hangi günler tatil? İşte ayrıntılar.

2021 RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDADIR, HANGİ GÜNLER TATİL?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bundan dolayı Ramazan Bayramı her yıl bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan Ramazan Bayramı'nın bu yıl ilk günü ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Her yıl 3 gün süren bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

Ramazan Bayramı tatili ise hafta sonuna denk gelmesiyle pazar günü ile beraber toplamda 4,5 gün şeklinde olacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Nedeni ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.

NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİR?

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden türetilmiştir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayandığı için bu şekilde adlandırdığı bilinmektedir.