2021 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı! İlk iftar ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? | Ramazan sahur, iftar vakti 2021

2021 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, ikinci kez buruk bir sevinçle karşıladığımız ve İslamiyet için bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu kutsal günler için araştırmalara da başlandı. Peki İlk iftar ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? | Ramazan sahur, iftar vakti 2021 | İşte tüm detaylar…

İLK İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 yılında buruk bir sevinçle ve sevdiklerimizden ayrı karşıladığımız Ramazan ayı kapsamında, ilk oruçlar 13 Nisan’da tutulacak. Koronavirüsün gölgesinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan’ın son olması umuduyla başlayacağımız Ramazan ayında, imsakiyenin yayımlanması ile birlikte ilk sahur ve iftar vakitleri de belli oldu.

İSTANBUL İLK SAHUR, İFTAR VAKTİ

12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak olan ilk sahur için ezan, İstanbul'da saat 04.50'de okunacak. Yani oruç tutmak isteyen Müslüman aleminin saat 04.50'ye dek yemeklerini yemesi gerekiyor.

Yine İstanbul için akşam ezanı ise 19.48'de okunacak. Böylece saat 19.48'de oruçlar açılabilecek.

ANKARA İLK SAHUR, İFTAR VAKTİ

Ankaralılar ise 13 Nisan sabahı, saat 04.38'e kadar niyet etmelidirler. 04.38^de okunacak ezanla birlikte saat 19.31'e kadar nefislerini terbiye edecek olan Ankaralılar, 19.31'de okunan akşam ezanı ile orucu açabilecekler.

İZMİR İLK SAHUR, İFTAR VAKTİ

13 Nisan Salı günü İzmir'de imsak vakti 05.05 olarak açıklandı. Bu saatte oruca başlayacak olan İzmirliler, 19.52'de okunacak akşam ezanı ile iftarını gerçekleştirecek.

KOCAELİ İLK SAHUR, İFTAR VAKTİ

13 Nisan Salı günü Kocaeli'de ise imsak vakti 04.46. Kocaelili vatandaşlar, akşam ezanının saat 19.43'te okunmasıyla orucunu açarak iftarını gerçekleştirebilecek.

ADANA İLK SAHUR, İFTAR VAKTİ

Adanalılar, saat 04.34'de vuku bulan imsak vakti ile oruca başlayacak. Akşam ezanı ise 19.16'da okunacak ve oruçlar açılacak.

BURSA İLK SAHUR, İFTAR VAKTİ

Bursa'da ise sahurun ardından ezan 04.53'te okunacak. 19.47'de güneşin batışı ile okunan akşam ezanıyla da oruç açılacak.

RAMAZAN'DA EDİLECEK DUALAR

SAHUR VAKTİ DUASI

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

İFTAR VAKTİ DUASI

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

YEMEĞE BAŞLARKEN

Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

YEMEKTEN SONRA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

YEMEK DAVETİNDEN SONRA

Okunuşu: Allâhümme bârik lehüm fîhâ mâ razaktehüm.

Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.

KADİR GECESİ DUASI

Okunuşu: Allâhümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu annî.

Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.

RAMAZAN'DA ÇEKİLECEK TESPİHLER

Ramazan ayına göre tesbihlerin farklılık gösterdiğini dile getirmek gerekir. Aynı zamanda çekilen tesbih sayısı da yine Ramazan ayı için önemlidir.

Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ‘’Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.’’ Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.

Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekilir.

RAMAZAN'DA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.