2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 108710051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 259,79293

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 280,88286

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 382138

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710051

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,79293

Tavan Puan: 280,88286

Başarı Sıralaması: 382138

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,55453

Tavan Puan: 289,72720

Başarı Sıralaması: 354278

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,54968

Tavan Puan: 279,51376

Başarı Sıralaması : 359000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,99263

Tavan Puan: 296,22615

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 253433

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.