2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710051
108710051 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 108710051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 259,79293
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 280,88286
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 382138
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108710051
ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Rize
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 259,79293
Tavan Puan: 280,88286
Başarı Sıralaması: 382138
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,55453
Tavan Puan: 289,72720
Başarı Sıralaması: 354278
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,54968
Tavan Puan: 279,51376
Başarı Sıralaması : 359000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,99263
Tavan Puan: 296,22615
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 253433
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.