2021 Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205110056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü tercih kod numarası 205110056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Taban Puanı: 316,73046

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Tavan Puan: 445,90335

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 228074

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110056

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,73046

Tavan Puan: 445,90335

Başarı Sıralaması: 228074

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0

Yerleşen 2020 – 2021: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,9336

Tavan Puan: 441,56888

Başarı Sıralaması: 235490

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,29075

Tavan Puan: 291,42363

Başarı Sıralaması : 333000

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,82913

Tavan Puan: 346,44689

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 160617

Kontenjan 2017 : 16+0

Yerleşen 2017 : 16

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.