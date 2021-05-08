2021 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205110135
205110135 | Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 46+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 319,98884
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 370,32265
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 217268
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205110135
ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi
FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 319,98884
Tavan Puan: 370,32265
Başarı Sıralaması: 217268
Kontenjan 2020 – 2021 : 46+0
Yerleşen 2020 – 2021: 46
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,39056
Tavan Puan: 339,94772
Başarı Sıralaması: 218781
Kontenjan 2019: 24+0
Yerleşen 2019: 24
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,14833
Tavan Puan: 290,68203
Başarı Sıralaması : 328000
Kontenjan 2018 : 11+0
Yerleşen 2018 : 11
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,77302
Tavan Puan: 335,93741
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 151280
Kontenjan 2017 : 15+0
Yerleşen 2017 : 15
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.