2021 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205110135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 46+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 319,98884

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 370,32265

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 217268

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110135

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,98884

Tavan Puan: 370,32265

Başarı Sıralaması: 217268

Kontenjan 2020 – 2021 : 46+0

Yerleşen 2020 – 2021: 46

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,39056

Tavan Puan: 339,94772

Başarı Sıralaması: 218781

Kontenjan 2019: 24+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,14833

Tavan Puan: 290,68203

Başarı Sıralaması : 328000

Kontenjan 2018 : 11+0

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,77302

Tavan Puan: 335,93741

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 151280

Kontenjan 2017 : 15+0

Yerleşen 2017 : 15

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.