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2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111010047

111010047 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111010047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi   Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111010047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 330,27193

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 362,59789

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 185167

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111010047   

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,27193

Tavan Puan: 362,59789

Başarı Sıralaması: 185167

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,81976

Tavan Puan: 344,80106

Başarı Sıralaması:  171326

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,97735

Tavan Puan: 342,03470

Başarı Sıralaması :  162000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,8766

Tavan Puan: 389,40949

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  86140

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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