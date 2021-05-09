2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111091167

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111091167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 312,1504

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 327,94868

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 244418

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111091167

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,1504

Tavan Puan: 327,94868

Başarı Sıralaması: 244418

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,48726

Tavan Puan: 321,68711

Başarı Sıralaması: 241227

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,47942

Tavan Puan: 321,00911

Başarı Sıralaması : 260000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.