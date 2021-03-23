2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111010241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Gülhane Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 10+1 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,09649
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 509,56742
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15654
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111010241
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Gülhane Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,09649
Tavan Puan: 509,56742
Başarı Sıralaması: 15654
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+1
Yerleşen 2020 – 2021: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 468,26343
Tavan Puan: 491,21586
Başarı Sıralaması: 19902
Kontenjan 2019: 10+1
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 455,94918
Tavan Puan: 471,95274
Başarı Sıralaması : 21400
Kontenjan 2018 : 10+1
Yerleşen 2018 : 11
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 450,80537
Tavan Puan: 476,70180
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18736
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.