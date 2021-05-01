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2021 Sakarya Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810729

108810729 | Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810729

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi   Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108810729 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,66328

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 414,09078

Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 149644

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810729   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,66328

Tavan Puan: 414,09078

Başarı Sıralaması: 149644

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,26373

Tavan Puan: 362,86840

Başarı Sıralaması:  172621

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: 57

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,23567

Tavan Puan: 337,17288

Başarı Sıralaması :  166000

Kontenjan 2018 :  55+2

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,50521

Tavan Puan: 354,82598

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  140276

Kontenjan 2017 :  55+2

Yerleşen 2017 : 57

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Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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