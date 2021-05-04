2021 Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810111
108810111 | Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 108810111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 264,46983
Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Tavan Puan: 290,37405
Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 363471
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810111
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 264,46983
Tavan Puan: 290,37405
Başarı Sıralaması: 363471
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,12206
Tavan Puan: 270,04704
Başarı Sıralaması: 370712
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,17677
Tavan Puan: 279,18149
Başarı Sıralaması : 361000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,67599
Tavan Puan: 301,36242
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 255134
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.