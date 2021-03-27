2021 Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108810332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 411,18889
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,34904
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 88953
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810332
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 411,18889
Tavan Puan: 440,34904
Başarı Sıralaması: 88953
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,11465
Tavan Puan: 416,31380
Başarı Sıralaması: 98353
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 351,24499
Tavan Puan: 404,15297
Başarı Sıralaması : 90700
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,3043
Tavan Puan: 379,36261
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 81596
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.