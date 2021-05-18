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2021 Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108830584

108830584 | Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108830584

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 108830584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 294,55993

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 319,64654

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 240244

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108830584   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 294,55993

Tavan Puan: 319,64654

Başarı Sıralaması: 240244

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,88261

Tavan Puan: 336,03736

Başarı Sıralaması:  279899

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,37736

Tavan Puan: 320,97439

Başarı Sıralaması :  270000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,20992

Tavan Puan: 363,69918

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  191370

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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