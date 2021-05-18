2021 Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108830584
108830584 | Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108830584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 294,55993
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 319,64654
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 240244
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108830584
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 294,55993
Tavan Puan: 319,64654
Başarı Sıralaması: 240244
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,88261
Tavan Puan: 336,03736
Başarı Sıralaması: 279899
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,37736
Tavan Puan: 320,97439
Başarı Sıralaması : 270000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,20992
Tavan Puan: 363,69918
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 191370
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.