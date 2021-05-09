2021 Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108810544

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108810544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 266,79172

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 315,90770

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 464663

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810544

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,79172

Tavan Puan: 315,90770

Başarı Sıralaması: 464663

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,20829

Tavan Puan: 309,26042

Başarı Sıralaması: 434962

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,15812

Tavan Puan: 301,82999

Başarı Sıralaması : 447000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,76771

Tavan Puan: 326,97080

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 262078

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.