2021 Fırat Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1039504242021 Mardin Artuklu Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1071900232021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102571009Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Elite 4. sezon tarihi!2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1025503432021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1004507022021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050901122021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050531562021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050900492021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205053147
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851056

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851056

111851056 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Geyve Meslek Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 111851056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , Geyve Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 54 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851056   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Geyve Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 54

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  110+3

Yerleşen 2019: Dolmadı-48

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT