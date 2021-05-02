2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111810632

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111810632 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56+2 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 341,36264

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 382,90798

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 172042

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111810632

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,36264

Tavan Puan: 382,90798

Başarı Sıralaması: 172042

Kontenjan 2020 – 2021 : 56+2

Yerleşen 2020 – 2021: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,57719

Tavan Puan: 347,09600

Başarı Sıralaması: 170090

Kontenjan 2019: 56+2

Yerleşen 2019: 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 303,76242

Tavan Puan: 346,46129

Başarı Sıralaması : 151000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,18578

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 120170

Kontenjan 2017 : 56+2

Yerleşen 2017 : 58

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.