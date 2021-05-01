2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111810659

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111810659 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,08656

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 405,16290

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 147743

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111810659

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,08656

Tavan Puan: 405,16290

Başarı Sıralaması: 147743

Kontenjan 2020 – 2021 : 56+2

Yerleşen 2020 – 2021: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,85346

Tavan Puan: 403,64518

Başarı Sıralaması: 149160

Kontenjan 2019: 56+2

Yerleşen 2019: 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,02249

Tavan Puan: 369,55171

Başarı Sıralaması : 133000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,65775

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 112847

Kontenjan 2017 : 56+2

Yerleşen 2017 : 58

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.