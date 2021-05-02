2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511408Çalışma izin belgesi süresi uzatıldı mı? | Çalışma izin belgeleri ne zamana kadar geçerli? | İçişleri Bakanlığı Çalışma İzinleri Görev Belgeleri ile ilgili genelge2021 Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1069100192021 Bursa Teknik Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1024100452021 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2083100382021 Manisa Celâl Bayar Üni. Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510617İçişleri Bakanlığı açıkladı! Süre uzatıldı2021 Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107110051Çanakkale'de akıllara durgunluk veren olay! Kısıtlamada rögar kapakları çalındı2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111830503
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111830521

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111830521

111830521 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111830521

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111830521 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 317,70251

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 360,45340

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 214679

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111830521   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 317,70251

Tavan Puan: 360,45340

Başarı Sıralaması: 214679

Kontenjan 2020 – 2021 : 56+2

Yerleşen 2020 – 2021: 58

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,09673

Tavan Puan: 333,47188

Başarı Sıralaması:  197498

Kontenjan 2019:  56+2

Yerleşen 2019: 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,86876

Tavan Puan: 328,93693

Başarı Sıralaması :  176000

Kontenjan 2018 :  56+2

Yerleşen 2018 : 58

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,7952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  141227

Kontenjan 2017 :  56+2

Yerleşen 2017 : 58

taban-puan.jpg

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT