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2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111850904

111850904 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111850904

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 111850904 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 221,45399

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1281168

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111850904   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,45399

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1281168

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,88168

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1351940

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

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