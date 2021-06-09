2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1073509392021 Fırat Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1039513612021 Ordu Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1083506362021 Gaziantep Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042705562021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1125531882021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1079501122021 Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007710222021 Gaziantep Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042502252021 Bursa Uludağ Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097701752021 Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751593
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111871254

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111871254

111871254 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111871254

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Sakarya Meslek Yüksekokulu   Mekatronik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü tercih kod numarası 111871254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , Mekatronik  Bölümü , Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban Puanı: 248,26285

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Başarı Sıralaması: 947768

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111871254   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sakarya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 248,26285

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 947768

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,06728

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  941859

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT