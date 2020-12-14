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2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Avrupa futbolunda kulüp düzeyinin en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Son 16 eşleşmelerinin belli olduğu turnuvada, '2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?' soruları sorulmaya başladı. İşte detaylar...

2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri tamamlandı. Dünyaca ünlü yıldızların ve dünyaca ünlü takımların kıyasıya bir mücadele içerisinde o lduğu Devler Ligi'nin finali araştırılıyor. Futbolseverlerin en çok sorduğu sorulardan olan '2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?' konularına cevap aradık. İşte detaylar...

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanması beklenen ancak koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte ertelenmek zorunda kalan Şampiyonlar Ligi, bu sezonun finalini İstanbul'da yapacak. UEFA tarafından açıklanan maç takviminde, 29 Mayıs 2021'de Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA'nın açıkladığı takvim şöyle:

20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar

16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final, İstanbul

Onur Çelik
Spor Editörü


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