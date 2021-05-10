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2021 Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 112771059

112771059 | Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 112771059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Samsun Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112771059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi , Devlet , Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 255,61872

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 285,48030

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 541140

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771059   

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,61872

Tavan Puan: 285,48030

Başarı Sıralaması: 541140

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,09467

Tavan Puan: 302,20853

Başarı Sıralaması:  519596

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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