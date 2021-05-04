2021 Selçuk Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108911647

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108911647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 262,02084

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 281,02760

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 373163

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911647

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,02084

Tavan Puan: 281,02760

Başarı Sıralaması: 373163

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,50324

Tavan Puan: 274,01573

Başarı Sıralaması: 368893

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,28874

Tavan Puan: 263,68729

Başarı Sıralaması : 371000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,72111

Tavan Puan: 317,25439

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 321692

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.