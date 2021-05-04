2021 Selçuk Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108911647
108911647 | Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108911647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 262,02084
Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 281,02760
Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 373163
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911647
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 262,02084
Tavan Puan: 281,02760
Başarı Sıralaması: 373163
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,50324
Tavan Puan: 274,01573
Başarı Sıralaması: 368893
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,28874
Tavan Puan: 263,68729
Başarı Sıralaması : 371000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,72111
Tavan Puan: 317,25439
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 321692
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.