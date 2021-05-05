2021 Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108930662
108930662 | Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108930662 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 317,54406
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108930662
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 317,54406
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 278,56501
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 14+1
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 255,19969
Tavan Puan: 270,12637
Başarı Sıralaması : 271000
Kontenjan 2018 : 14+1
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,77982
Tavan Puan: 276,58496
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 197562
Kontenjan 2017 : 14+1
Yerleşen 2017 : 15
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.