2021 Selçuk Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 108911532

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108911532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 255,08801

Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 313,90769

Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 402065

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911532

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,08801

Tavan Puan: 313,90769

Başarı Sıralaması: 402065

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,60708

Tavan Puan: 298,40254

Başarı Sıralaması: 404364

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,10327

Tavan Puan: 246,76111

Başarı Sıralaması : 407000

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,82563

Tavan Puan: 279,50159

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 268284

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.