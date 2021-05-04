2021 Selçuk Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 108911532
108911532 | Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108911532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 255,08801
Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 313,90769
Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 402065
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911532
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 255,08801
Tavan Puan: 313,90769
Başarı Sıralaması: 402065
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,60708
Tavan Puan: 298,40254
Başarı Sıralaması: 404364
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 225,10327
Tavan Puan: 246,76111
Başarı Sıralaması : 407000
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 36
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,82563
Tavan Puan: 279,50159
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 268284
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.