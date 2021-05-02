2021 Selçuk Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108990438

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108990438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 347,54574

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 442,40529

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 162477

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990438

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 347,54574

Tavan Puan: 442,40529

Başarı Sıralaması: 162477

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,13696

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 163713

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,03309

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 178000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,61278

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 196492

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.