2021 Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910243
108910243 | Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 108910243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 254,50233
Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Tavan Puan: 308,38097
Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 404699
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910243
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 254,50233
Tavan Puan: 308,38097
Başarı Sıralaması: 404699
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,20262
Tavan Puan: 260,22260
Başarı Sıralaması: 406555
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: 47
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,4648
Tavan Puan: 330,09130
Başarı Sıralaması : 376000
Kontenjan 2018 : 45+2
Yerleşen 2018 : 47
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,92783
Tavan Puan: 352,92502
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 252129
Kontenjan 2017 : 45+2
Yerleşen 2017 : 47
Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.