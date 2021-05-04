2021 Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910243

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 108910243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 254,50233

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Tavan Puan: 308,38097

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 404699

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910243

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,50233

Tavan Puan: 308,38097

Başarı Sıralaması: 404699

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,20262

Tavan Puan: 260,22260

Başarı Sıralaması: 406555

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,4648

Tavan Puan: 330,09130

Başarı Sıralaması : 376000

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,92783

Tavan Puan: 352,92502

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 252129

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.