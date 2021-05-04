2021 Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911559
108911559 | Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 108911559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Biyoteknoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 259,69366
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 288,07793
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 382507
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911559
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 259,69366
Tavan Puan: 288,07793
Başarı Sıralaması: 382507
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,54034
Tavan Puan: 269,12310
Başarı Sıralaması: 410160
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 227,18066
Tavan Puan: 296,54416
Başarı Sıralaması : 400000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,78728
Tavan Puan: 289,84124
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 256046
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.