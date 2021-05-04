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2021 Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911559

108911559 | Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911559

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Fen Fakültesi   Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 108911559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Biyoteknoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 259,69366

Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 288,07793

Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 382507

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911559   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,69366

Tavan Puan: 288,07793

Başarı Sıralaması: 382507

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,54034

Tavan Puan: 269,12310

Başarı Sıralaması:  410160

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,18066

Tavan Puan: 296,54416

Başarı Sıralaması :  400000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,78728

Tavan Puan: 289,84124

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  256046

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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