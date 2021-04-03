2021 Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108930653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 325,44685
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 356,50775
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 199517
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108930653
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 325,44685
Tavan Puan: 356,50775
Başarı Sıralaması: 199517
Kontenjan 2020 – 2021 : 56+2
Yerleşen 2020 – 2021: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,5386
Tavan Puan: 317,61338
Başarı Sıralaması: 205521
Kontenjan 2019: 56+2
Yerleşen 2019: 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 282,54486
Tavan Puan: 313,90156
Başarı Sıralaması : 192000
Kontenjan 2018 : 56+2
Yerleşen 2018 : 58
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,46066
Tavan Puan: 319,13847
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 156075
Kontenjan 2017 : 56+2
Yerleşen 2017 : 58
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.