2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1003103252021 Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030301562021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1073901082021 Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2006121142021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1089302742021 Süleyman Demirel Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1092305422021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1103104712021 Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035102892021 İstanbul Medipol Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031113512021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300411841
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108930274

2021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108930274

108930274 | Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108930274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü tercih kod numarası 108930274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban Puanı: 259,88399

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Tavan Puan: 315,55210

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Başarı Sıralaması: 436241

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930274   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 259,88399

Tavan Puan: 315,55210

Başarı Sıralaması: 436241

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,86645

Tavan Puan: 326,14175

Başarı Sıralaması:  407530

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,96198

Tavan Puan: 333,76852

Başarı Sıralaması :  414000

Kontenjan 2018 :  75+2

Yerleşen 2018 : 77

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,39579

Tavan Puan: 332,15587

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  210035

Kontenjan 2017 :  75+2

Yerleşen 2017 : 77

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT