2021 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930211

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108930211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 240+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 411,92617

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 438,78352

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 23337

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930211

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 411,92617

Tavan Puan: 438,78352

Başarı Sıralaması: 23337

Kontenjan 2020 – 2021 : 240+6

Yerleşen 2020 – 2021: 246

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,15731

Tavan Puan: 417,14874

Başarı Sıralaması: 31306

Kontenjan 2019: 240+6

Yerleşen 2019: 246

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 380,04238

Tavan Puan: 396,52461

Başarı Sıralaması : 34100

Kontenjan 2018 : 260+7

Yerleşen 2018 : 267

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,71625

Tavan Puan: 425,05632

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 23845

Kontenjan 2017 : 300+8

Yerleşen 2017 : 308

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.