2021 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930211
108930211 | Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108930211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 240+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 411,92617
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 438,78352
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 23337
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108930211
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 411,92617
Tavan Puan: 438,78352
Başarı Sıralaması: 23337
Kontenjan 2020 – 2021 : 240+6
Yerleşen 2020 – 2021: 246
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,15731
Tavan Puan: 417,14874
Başarı Sıralaması: 31306
Kontenjan 2019: 240+6
Yerleşen 2019: 246
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 380,04238
Tavan Puan: 396,52461
Başarı Sıralaması : 34100
Kontenjan 2018 : 260+7
Yerleşen 2018 : 267
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 416,71625
Tavan Puan: 425,05632
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 23845
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.