2021 Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108930714

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108930714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 338,59863

Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 357,79931

Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 161597

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930714

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 338,59863

Tavan Puan: 357,79931

Başarı Sıralaması: 161597

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,55952

Tavan Puan: 343,07662

Başarı Sıralaması: 157642

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,94712

Tavan Puan: 353,25450

Başarı Sıralaması : 127000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,90025

Tavan Puan: 383,00701

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 94076

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.