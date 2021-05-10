2021 Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910419
108910419 | Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 108910419 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 241,91908
Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 294,33394
Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 650087
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910419
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 241,91908
Tavan Puan: 294,33394
Başarı Sıralaması: 650087
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,74208
Tavan Puan: 295,30698
Başarı Sıralaması: 611915
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 224,6484
Tavan Puan: 297,47564
Başarı Sıralaması : 676000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,46921
Tavan Puan: 321,86713
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 294344
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.