2021 Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911347
108911347 | Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108911347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 253,27828
Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 341,18730
Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 558299
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911347
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 253,27828
Tavan Puan: 341,18730
Başarı Sıralaması: 558299
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,59696
Tavan Puan: 290,34902
Başarı Sıralaması: 603771
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 229,83535
Tavan Puan: 303,41929
Başarı Sıralaması : 632000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,58318
Tavan Puan: 329,05629
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 384897
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.