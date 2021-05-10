2021 Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108911347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 253,27828

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 341,18730

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 558299

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911347

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,27828

Tavan Puan: 341,18730

Başarı Sıralaması: 558299

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,59696

Tavan Puan: 290,34902

Başarı Sıralaması: 603771

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,83535

Tavan Puan: 303,41929

Başarı Sıralaması : 632000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,58318

Tavan Puan: 329,05629

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 384897

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.