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2021 Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108911514

108911514 | Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108911514

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108911514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü , Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım İşletmeciliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 210,85911

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 259,53202

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 960608

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911514   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,85911

Tavan Puan: 259,53202

Başarı Sıralaması: 960608

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 260,53682

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 274,25229

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,85314

Tavan Puan: 278,32371

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  894189

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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