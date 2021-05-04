2021 Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911189
108911189 | Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 108911189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 251,9948
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tavan Puan: 353,54994
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 416083
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911189
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 251,9948
Tavan Puan: 353,54994
Başarı Sıralaması: 416083
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,90178
Tavan Puan: 256,80854
Başarı Sıralaması: 413654
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,76168
Tavan Puan: 270,57646
Başarı Sıralaması : 402000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,08084
Tavan Puan: 301,51079
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 259770
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.