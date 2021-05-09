2021 Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910367
108910367 | Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 108910367 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 265,13969
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 483,21682
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 475276
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910367
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,13969
Tavan Puan: 483,21682
Başarı Sıralaması: 475276
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,8437
Tavan Puan: 331,83065
Başarı Sıralaması: 423742
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 253,70755
Tavan Puan: 320,26497
Başarı Sıralaması : 421000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,02212
Tavan Puan: 361,06325
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 174203
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.