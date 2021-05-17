2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı merak konusu oldu. Peki 2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı merak konusu oldu. Peki 2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı İşte ayrıntılar... 2021 SERT EKMEKLİK BUĞDAY FİYATI NE KADAR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 TL'ye, arpa alım fiyatını ise 1750 TL'ye yükselttiklerini duyurdu. BUĞDAY DESTEKLEMESİ | 2021 BUĞDAY ALIM FİYATI Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 lriya yükseltiyoruz" Berkem Temizel Gece Editörü buğdayfiyatCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan