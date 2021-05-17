2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı merak konusu oldu. Peki 2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı merak konusu oldu. Peki 2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı İşte ayrıntılar...
2021 SERT EKMEKLİK BUĞDAY FİYATI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 TL'ye, arpa alım fiyatını ise 1750 TL'ye yükselttiklerini duyurdu.
BUĞDAY DESTEKLEMESİ | 2021 BUĞDAY ALIM FİYATI
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 lriya yükseltiyoruz"