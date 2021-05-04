2021 Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109110054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 109110054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 261,33072

Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 308,55033

Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 375930

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109110054

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,33072

Tavan Puan: 308,55033

Başarı Sıralaması: 375930

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,25024

Tavan Puan: 283,72484

Başarı Sıralaması: 365192

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,78031

Tavan Puan: 257,65485

Başarı Sıralaması : 369000

Kontenjan 2018 : 25+1

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,03529

Tavan Puan: 246,84513

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 266086

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.