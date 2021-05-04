2021 Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109110054
109110054 | Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 109110054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sinop Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 261,33072
Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 308,55033
Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 375930
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109110054
ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Sinop
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 261,33072
Tavan Puan: 308,55033
Başarı Sıralaması: 375930
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,25024
Tavan Puan: 283,72484
Başarı Sıralaması: 365192
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,78031
Tavan Puan: 257,65485
Başarı Sıralaması : 369000
Kontenjan 2018 : 25+1
Yerleşen 2018 : 26
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,03529
Tavan Puan: 246,84513
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 266086
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.