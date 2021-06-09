2021 Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109150202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 109150202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 217,0187

Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Sinop Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1340464

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109150202

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,0187

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1340464

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,47738

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1244817

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41