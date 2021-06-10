2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1118902032021 Atatürk Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1014517872021 Anadolu Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1010503062021 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1056508812021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban, Tavan Puan | 1125724132021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban, Tavan Puan | 1125724072021 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2006903822021 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2006518842021 Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1018900502021 Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102190044
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109190041

2021 Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109190041

109190041 | Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109190041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop  ilinde bulunan Sinop Üniversitesi     Gerze Meslek Yüksekokulu   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü tercih kod numarası 109190041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü , Gerze Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban Puanı: 223,74888

Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Sinop Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1250242

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190041   

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gerze Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,74888

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1250242

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,867

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1439128

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT