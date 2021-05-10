2021 Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109190030

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109190030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi , Devlet , Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 246,43883

Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 298,60992

Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 612143

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190030

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,43883

Tavan Puan: 298,60992

Başarı Sıralaması: 612143

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,78336

Tavan Puan: 281,04960

Başarı Sıralaması: 650940

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.