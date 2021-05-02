2021 Sivas Cumhuriyet Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610431
102610431 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102610431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,55433
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 421,02729
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 171774
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610431
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,55433
Tavan Puan: 421,02729
Başarı Sıralaması: 171774
Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5
Yerleşen 2020 – 2021: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,50475
Tavan Puan: 391,24058
Başarı Sıralaması: 183799
Kontenjan 2019: 170+5
Yerleşen 2019: 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,80844
Tavan Puan: 404,53308
Başarı Sıralaması : 187000
Kontenjan 2018 : 170+5
Yerleşen 2018 : 175
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,50569
Tavan Puan: 399,47320
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 145358
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.