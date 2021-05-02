2021 Sivas Cumhuriyet Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610431

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102610431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,55433

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 421,02729

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 171774

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610431

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,55433

Tavan Puan: 421,02729

Başarı Sıralaması: 171774

Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5

Yerleşen 2020 – 2021: 175

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,50475

Tavan Puan: 391,24058

Başarı Sıralaması: 183799

Kontenjan 2019: 170+5

Yerleşen 2019: 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,80844

Tavan Puan: 404,53308

Başarı Sıralaması : 187000

Kontenjan 2018 : 170+5

Yerleşen 2018 : 175

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,50569

Tavan Puan: 399,47320

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 145358

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.