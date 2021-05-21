2021 Sivas Cumhuriyet Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan | 102690212
102690212 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 102690212 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 346,04368
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 407,34728
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 31334
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102690212
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 346,04368
Tavan Puan: 407,34728
Başarı Sıralaması: 31334
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,37244
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 31212
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,00143
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 29800
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 67
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,77731
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 26622
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.