2021 Sivas Cumhuriyet Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan | 102690212

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 102690212 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 346,04368

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 407,34728

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 31334

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690212

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,04368

Tavan Puan: 407,34728

Başarı Sıralaması: 31334

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,37244

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 31212

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,00143

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 29800

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,77731

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 26622

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.