2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102610149

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 102610149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 233,28895

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 355,64500

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 69646

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610149

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,28895

Tavan Puan: 355,64500

Başarı Sıralaması: 69646

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,45589

Tavan Puan: 398,04116

Başarı Sıralaması: 68142

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,00713

Tavan Puan: 311,96365

Başarı Sıralaması : 63300

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,4596

Tavan Puan: 279,68491

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 59358

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.