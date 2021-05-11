2021 Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1074100932021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1080301862021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103630202Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 11 Mayıs 2021 SalıHayriye öğretmen ortalığı fena karıştırdı! Evlilik vaadiyle kandırdığı kişiler tarafından 15'e yakın dava!2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1081101272021 Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2045102582021 Erzurum Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1037100572021 Aksaray Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1008100112021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610081
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610246

2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610246

102610246 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610246

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 102610246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 218,98671

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 256,22221

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 885772

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610246   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,98671

Tavan Puan: 256,22221

Başarı Sıralaması: 885772

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 254,65537

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 26

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 322,11593

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  85+3

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,67196

Tavan Puan: 268,95605

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  436883

Kontenjan 2017 :  85+3

Yerleşen 2017 : 88

taban-puan.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT