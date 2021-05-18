2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102630523
102630523 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102630523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 300,47548
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 372,75179
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 213340
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102630523
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 300,47548
Tavan Puan: 372,75179
Başarı Sıralaması: 213340
Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4
Yerleşen 2020 – 2021: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,34405
Tavan Puan: 411,45434
Başarı Sıralaması: 203962
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,1411
Tavan Puan: 361,09525
Başarı Sıralaması : 186000
Kontenjan 2018 : 130+4
Yerleşen 2018 : 134
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,75059
Tavan Puan: 384,46199
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 113411
Kontenjan 2017 : 130+4
Yerleşen 2017 : 134
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.