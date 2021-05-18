2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102630523

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102630523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 300,47548

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 372,75179

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 213340

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102630523

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 300,47548

Tavan Puan: 372,75179

Başarı Sıralaması: 213340

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,34405

Tavan Puan: 411,45434

Başarı Sıralaması: 203962

Kontenjan 2019: 130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,1411

Tavan Puan: 361,09525

Başarı Sıralaması : 186000

Kontenjan 2018 : 130+4

Yerleşen 2018 : 134

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,75059

Tavan Puan: 384,46199

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 113411

Kontenjan 2017 : 130+4

Yerleşen 2017 : 134

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.